БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости, Александр Шишло. У Сербии и Косово есть реальный шанс заключить глобальное и юридически обязывающее соглашение, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

"У президентов (Сербии Александра) Вучича и (самопровозглашенной республики Косово Хашима) Тачи есть реальный шанс достичь всестороннего и юридического соглашения, учитывающего проблемы сторон и позволяющего обеспечить нормализацию отношений", — сказала она, выступая на конференции послов стран ЕС.

Ранее Могерини сообщила, что в ЕС рассчитывают, что соглашение Сербия-Косово будет заключено к маю 2019 года.

Очередная встреча между президентом Сербии Александром Вучичем и главой Косово Хашимом Тачи по вопросу нормализации отношений намечена на 7 сентября в Брюсселе.

Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь Вучич отмечал, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем. Однако позднее власти Косово решили не рассматривать на предстоящих переговорах в Брюсселе обмен территорией с Сербией.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.