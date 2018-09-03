Могерини предостерегла от вмешательства в ситуацию на Балканах

БРЮССЕЛЬ, 3 сен – РИА Новости, Александр Шишло. Глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини в понедельник предостерегла третьи страны от вмешательства в ситуацию в странах Западных Балкан, претендующих на членство в ЕС.

"Сегодня очевидно, что опорной точкой для Балкан является Европейский союз. Всем тем, кто боится того, что другие державы все более и более обеспечивают свое присутствие в регионе, скажу со всей ясностью: пока мы находимся в регионе, другим нет места", — сказала она, выступая на конференции послов стран ЕС.

Евросоюз предоставил ранее статус кандидатов на вступление в сообщество Албании, Македонии, Сербии и Черногории. В феврале 2016 года официальную заявку на присоединение к ЕС подала Босния и Герцеговина. Косово, признанное 23 из 28 членов ЕС, также претендует на членство в сообществе.