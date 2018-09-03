Дутерте извинился за то, что два года назад назвал Обаму "сукиным сыном"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в ходе визита в Израиль извинился за то, что два года назад назвал Барака Обаму, занимавшего тогда пост президента США, "сукиным сыном", сообщает газета Philippine Star.

"Господин Обама, теперь вы гражданское лицо, и я извиняюсь за то, что произнес эти слова", — сказал президент на встрече с филиппинцами в Иерусалиме. Дутерте также отметил, что "прощает" бывшего американского лидера за то, что он критиковал его борьбу с наркоторговлей.

Дутерте в прошлом резко высказывался об экс-президенте США Бараке Обаме. В 2016 году президент Филиппин назвал его "сукиным сыном" из-за сообщений, что американский лидер в ходе их встречи намерен затронуть тему гибели более 2 тысяч человек в ходе борьбы с преступностью на Филиппинах после избрания Дутерте. Политик также заявил, что США обращаются с Филиппинами "как с собаками". Обама отменил встречу с Дутерте, но позже она все же состоялась, два лидера обменялись любезностями.

После оскорбительного высказывания в отношении Обамы Дутерте выразил сожаление в связи со своими комментариями, отметив, что это был ответ на определенный вопрос журналистов.

После прихода к власти в США Дональда Трампа президент Филиппин заявил, что считает нынешнего американского лидера "хорошим президентом", действия которого не встречают понимания.