Международные отношения переживают период хаоса, заявили в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 3 сен — РИА Новости, Александр Шишло. Система международных отношений переживает период хаоса, заявила в понедельник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
По словам Могерини, в ситуации, когда в международных отношениях наблюдается тенденция отхода от мультилатерализма в направлении двухсторонних отношений между странами и их лидерами, задача ЕС состоит в поддержке практики коллективного сотрудничества, сохранении многополярного и справедливого мира, который сегодня оказался "расколот на сферы влияния".
"Наша задача — быть ключевым глобальным игроком. Мы готовы к этому", — сказала она.