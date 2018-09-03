Тимошенко призвала отправить кабмин в отставку, если вырастут цены на газ

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала в понедельник Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ.

Одним из требований МВФ, которое должен выполнить Киев, чтобы получить очередной транш кредита, является повышение тарифов на газ для населения.

"Как только будет, не дай Бог, принято постановление правительства о повышении тарифов… я предлагаю внести всем вместе проект постановления об отправке в отставку правительства", — сказала Тимошенко на заседании согласительного совета Рады, которое транслируют украинские телеканалы.

Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском Минфине заявили, что рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте.

Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.