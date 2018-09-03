Тимошенко призвала отправить кабмин в отставку, если вырастут цены на газ

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Лидер партии "Батькивщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко призвала в понедельник Верховную раду отправить в отставку правительство, если оно примет решение о повышении тарифов на газ.
"Как только будет, не дай Бог, принято постановление правительства о повышении тарифов… я предлагаю внести всем вместе проект постановления об отправке в отставку правительства", — сказала Тимошенко на заседании согласительного совета Рады, которое транслируют украинские телеканалы.
Миссия МВФ посетит Киев 6-19 сентября. Стороны планируют обсудить последние экономические события, а также дальнейшие шаги, в том числе финансовую помощь от МФВ для поддержания макроэкономической стабильности и устойчивого роста экономики Украины, заявляли в фонде. В украинском Минфине заявили, что рассчитывают обсудить с миссией продолжение сотрудничества с фондом после окончания программы помощи, которая завершается в марте.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 миллиардов долларов, в августе того же года — второй транш в 1,7 миллиарда долларов. В 2016 и 2017 годах Украина получила по одному траншу в 1 миллиард долларов каждый. Власти Украины рассчитывали получить пятый транш до конца 2017 года, однако он до сих пор не выделен. Теперь Киев рассчитывает на получение транша в этом году.