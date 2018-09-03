Порошенко предложил исключить из конституции положение о ЧФ в Крыму

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко предлагает Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма, сообщила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Предлагается также исключить (из конституции – ред.) положение, которое предусматривает использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований на условиях аренды. Имеется в виду пребывание Черноморского флота России на территории крымского полуострова, который является украинским", — заявила Луценко в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

По ее словам, соответствующие предложения будут поданы президентом Украины.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали в Харькове соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота РФ на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>