В Раде предложили усилить военное присутствие Киева в Азовском море

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Лидер фракции "Народный фронт" в Верховной раде Украины Максим Бурбак считает необходимым усилить военное присутствие Киева в Азовском море в связи с ситуацией с судоходством.

Ранее президент Петр Порошенко поручил МИД Украины представить предложения по урегулированию с РФ ситуации с судоходством в Азовском море. Перед этим лидер движения "Украинский выбор — право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук заявил, что ведутся переговоры о стабилизации ситуации с судоходством в Азовском море.

"Ответом на морскую блокаду страны (якобы со стороны РФ. — Прим. ред.) должно быть наращивание нашего военного присутствия, усиление экономических санкций", — заявил Бурбак в ходе заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций в понедельник.

Киев обвиняет Москву в блокировании заходов судов, которые следуют в порты Украины через Керченский пролив, из-за чего суда простаивают, а их владельцы несут потери. При этом замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявляла, что российские пограничники не нарушают протоколы во время осмотра украинских судов в Азовском море.

Крымское погрануправление ФСБ сообщало, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны судовладельцев не поступало.

Ранее командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот". Примерами такого флота являются ВМС Норвегии, Швеции и Израиля, считают украинские военные.

В пресс-центре командования ВМС Украины сообщили, что Киев разрабатывает при участии иностранных специалистов стратегию развития украинского флота до 2035 года.