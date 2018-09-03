Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военное положение в Донбассе

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник заявил, что Киев не будет вводить военного положения в Донбассе.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

"Для меня было очень непростым решением принять это решение, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. И я доверяю украинской нации, украинскому народу. Мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии", — заявил Порошенко во время общения со школьниками в Киеве.

В 2014-2017 на Украине неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии, однако власти так и не пошли на этот шаг. Позже Киев сменил формат "антитеррористической операции" в Донбассе на операцию Объединенных сил, где ведущую роль играют военные, а не спецслужбы.

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