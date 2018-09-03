США поддерживают капризы украинской власти, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. США поддерживают все капризы украинской власти, Москва надеется, что дисциплинирующие призывы Вашингтона к Киеву возымеют действие, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Единственный способ урегулирования украинского кризиса — выполнение минских соглашений, подчеркнул министр, для этого необходим прямой диалог с Донецком и Луганском, от которого киевские власти бегут.

"К сожалению, наши американские коллеги, назначив господина (Курта) Волкера спецпредставителем (США по Украине), не очень беспристрастно работают, а по сути дела поддерживают все капризы украинской власти. Хотя я уверен, что, будучи умными людьми, они понимают, что эти капризы вредоносны и перечеркивают перспективы урегулирования. Надеюсь, все-таки дисциплинирующее воздействие США на Киев последует, потому что больше никого украинцы не слушают ", — сказал министр, выступая перед первокурсниками МГИМО.