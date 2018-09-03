Чиновники в Вашингтоне одержимы русофобией, заявил Лавров

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Одержимость русофобией в США не стопроцентна, но в Вашингтоне стало плохим тоном говорить о необходимости нормализации отношений с Россией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Нет на свете такой проблемы, где Россия не играла бы негативную роль сегодня, по подходам американских представителей, которые сейчас просто одержимы русофобией. Я уверен, что это не стопроцентная одержимость, но в Вашингтоне стало плохим тоном говорить позитивно о нормализации отношений с Россией", — сказал он, выступая перед студентами МГИМО.

Он отметил, что ранее в Россию приезжал американский сенатор Рэнд Пол и еще одна группа сенаторов. После своего возвращения в США они "были подвергнуты остракизму", подчеркнул Лавров.

"Повторю, это стало просто такой эпидемией. И те, кто осмелится говорить о необходимости нормально садиться, разговаривать, выкладывать на стол озабоченности и просить партнера объясниться, они в меньшинстве", — добавил он.