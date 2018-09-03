На Украине горняки одной из шахт отказались приступать к работе

КИЕВ, 3 сен — РИА Новости. Горняки одной из шахт в Волынской области отказались спускаться в шахту из-за долгов по зарплате, сообщил в понедельник глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

"Задолженность горнякам шахт "№9 Нововолынская" и "Бужанская" составляет 75% за июль… Между тем, в первую смену отказались спускаться в шахту горняки шахты "№9 Нововолынская". На шахте "Бужанская" сегодня состоится собрание", — написал Волынец на своей странице в Facebook

По его словам, на шахтах на подконтрольной Киеву территории Донбасса "ситуация не лучше".

Шахтеры не раз устраивали митинги в Киеве и областях, требуя выплаты долгов по заработной плате и протестуя против намерений властей закрыть ряд шахт.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписал закон, предусматривающий выделение государственным шахтам дополнительно 1,4 миллиарда гривен (около 50 миллионов долларов) дотаций для погашения задолженности по зарплатам шахтерам.