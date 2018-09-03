Эксперт оценил слова Макрона о мечте Путина "демонтировать" Евросоюз

МОСКВА, 3 сент — РИА Новости. Член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько прокомментировал высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Владимир Путин мечтает "демонтировать" Евросоюз.

Ранее Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что он считает диалог с Кремлем необходимым и является одним из сторонников поиска новых подходов в решении проблем безопасности. В то же время он отметил, что мечта российского лидера — "демонтировать ЕС".

"Макрон вообще противоречивый политик. Он находится под сильным давлением США. При этом совсем недавно делал заявления о том, что они оказывают сильное давление на ЕС, и что Европе надо развиваться самостоятельным путём", — заявил Безпалько в интервью RT.

Эксперт подчеркнул, что подобная риторика является следствием противоречий в международных отношениях. По мнению Безпалько, поведение Макрона направлено на то, чтобы подчеркнуть, что он выступает не только с антиамериканскими заявлениями, но и с антироссийскими.

Безпалько добавил, что для России существование единого Евросоюза выгодно, в первую очередь, с экономической точки зрения, поскольку Москве и Брюсселю удалось выстроить хорошие торговые отношения. В случае распада ЕС европейская экономика может столкнуться с тяжелыми последствиями, при этом каждая страна будет выстраивать новые правила, что негативно скажется на торговых связях с Россией.