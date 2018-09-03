Индия намерена донести до США, что не станет отказываться от закупки С-400

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 сен — РИА Новости. Индия на предстоящем 6 сентября в Нью-Дели первом министерском диалоге с США в формате "2+2" намерена донести до американской стороны, что не намерена отказываться от закупки у РФ зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несмотря на возражения Вашингтона, передает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на несколько правительственных источников.

"Индия практически завершила сделку с Россией по С-400, и мы намерены двигаться дальше. Мы планируем донести до США нашу позицию по данному вопросу", — заявил высокопоставленный индийский источник.

По данным телеканала, Индия намерена добиваться, чтобы администрация США не вводила санкции в отношении нее, поскольку доступ к российским ракетным системам необходим Нью-Дели "в условиях развивающейся региональной архитектуры", а оборонное сотрудничество с РФ носит давний и тесный характер.

"Источники заявляют, что Индия будет добиваться от США послаблений в части сделки с Россией, поскольку системы ПВО представляют критическую важность для обеспечения безопасности страны", — информирует NDTV.

Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. Выступая в Центре Карнеги за международный мир в Вашингтоне, Шривер заявил, что не может гарантировать Индии исключений из закона о санкциях CAATSA ("О противодействии противникам Америки через санкции" — ред.). В целом, по его словам, США признают прошлые связи Индии с Россией в оборонной сфере, но в будущем хотят переориентировать Индию на себя.

Госсекретарь США Майкл Помпео вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом примут участие в первом министерском диалоге в формате "2+2", который придет 6 сентября в Нью-Дели. В госдепе сообщили, что стороны обсудят связи США и Индии по важнейшим дипломатическим темам и приоритетам в вопросах безопасности. Американские власти отмечают, что "этот диалог является свидетельством углубляющегося стратегического партнерства между нашими странами и рост влияния Индии как страны, помогающей безопасности в регионе".

В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.