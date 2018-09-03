На задержанном в Южной Корее судне "Палладий" заканчиваются продукты

ВЛАДИВОСТОК, 3 сен — РИА Новости. Продукты питания заканчиваются у экипажа российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, сообщил РИА Новости председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (РПСМ) Николай Суханов.

"К судну подключили электропитание… Продукты питания, вроде, сегодня должны подойти к концу, но консул их пообещал обеспечить сразу по окончанию. Консул занимается этим вопросом. Моряки не брошены", — рассказал собеседник.

По словам Суханова, приморский транспортный прокурор дал экипажу судна форму заявления для обращения суд по репатриации и выплате задолженности по зарплате.

"Корейская сторона говорит о том, что эти моряки не могут быть отпущены до тех пор, пока им не будет замены", — отметил Суханов.

Как сообщалось ранее, судно "Палладий", которое было задержано за долги по зарплате в Пусане, из-за приближения тайфуна вышло в море и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить.

В настоящее время задержаны судовладелец, капитан и один из матросов "Палладия". Задержание было продлено до 31 сентября. Остальные члены экипажа находятся на судне. В управлении морской полиции города Пусан рассказали РИА Новости, что расследование продлится до 7 сентября.