Суд Мьянмы приговорил двух журналистов агентства Рейтер к семи годам тюрьмы

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Суд Мьянмы признал виновными двух журналистов агентства Рейтер и приговорил их к семи годам тюремного заключения, сообщает агентство Рейтер.

Как пишет агентство, суд признал журналистов виновными в нарушении закона о государственной тайне и приговорил их к тюремному заключению сроком на семь лет. Отмечается, что "будет учтено время, уже отбытое ответчиками с 12 декабря".

"Сегодня грустный день для Мьянмы, журналистов агентства Рейтер Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и для прессы повсюду", — заявил главный редактор агентства Стивен Адлер. Он добавил, что правительство Мьянмы должно "исправить вердикт в срочном порядке".

"Мне печально за Ко Ва Лона и Ко Кья Со Оо и их семьи, но также за всю Мьянму. Это глубоко тревожит каждого, кто так упорно сражался за свободу СМИ здесь ", — заявил посол США в Мьянме Скот Марсиел.

Приговор прокомментировал также посол Великобритании в Мьянме Дэн Чугг. "Выступая от имени британского правительства, но также от имени членов ЕС, мы крайне разочарованы этим вердиктом. Судья, представляется, проигнорировал доказательства и закон Мьянмы", — заявил он. Посол отметил, что "свобода выражения и принцип верховенства права играют основополагающую роль в демократии".

Суд Мьянмы предъявил обвинения двум журналистам Рейтер в том, что они получили секретные государственные документы. Максимальное наказание по этой статье достигает 14 лет лишения свободы. Журналисты свою вину не признают.

В январе журналисты были задержаны в крупнейшем городе Мьянмы Янгоне. Полиция остановила их поздно вечером в одном из отдаленных районов города и обыскала. Во время досмотра у мужчин нашли два военных отчета и карту поселения в штате Ракхайн, где мьянманские силовики проводят операцию против боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья). В связи с этим сотрудники Рейтер подозреваются в незаконном хранении военных документов.

Один из обвиняемых — сотрудник агентства Ко Ва Лон (Ko Wa Lone), который ранее работал в газете Myanmar Times. Он присоединился к Рейтер в июле 2016 года. Второй обвиняемый, его коллега Ко Кья Со Оо (Ko Kyaw Soe Oo), по информации Frontier Myanmar, помогал агентству при освещении событий в штате Ракхайн.