Макрон заявил о мечте Путина "демонтировать ЕС"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что диалог с Россией необходим и что он уважает Владимира Путина, однако российский лидер, по мнению Макрона, "мечтает о развале ЕС".

Журналист шведского телевидения во время интервью рассказала президенту Франции о словах одного из лидеров антииммигрантской, называемой также в Швеции популистской, социал-консервативной партии "Демократы Швеции" Йимми Окессона, который отказался делать выбор в пользу российского или французского президента.

Макрон прокомментировал слова Окессона, заявив, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции. Однако он отметил, что подобный ответ дает представление о лидере, не разбирающемся в европейских ценностях.

Французский президент заявил, что Париж уважает права человека и "является одной из стран со значительной демократией". Однако он отметил, что Россия вряд ли может стать образцом для шведов.

Также он добавил, что такая реакция партийного лидера "говорит о многом".

Стабилизация отношений России и Евросоюза

Ранее на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки Эммануэль Макрон заявил, что стратегическое партнерство Евросоюза с Россией и Турцией, в том числе в сфере обороны, позволит в долгосрочной перспективе стабилизировать отношения.

Французский лидер отметил, что выступает за стратегическое партнерство в сфере обороны, кибербезопасности, и об этом он говорил с Владимиром Путиным несколько раз, в том числе во время своего визита в Санкт-Петербург в мае. По его словам, в этом направлении есть много работы, но ее обязательно нужно вести.

Также он добавил, что ожидает со стороны России сигналы о прогрессе по разным направлениям, в том числе по части минских соглашений.

Европейская безопасность и Россия

Выступая в конце августа на встрече французских послов в Париже, Эммануэль Макрон заявил, что обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно вестись при непосредственном участии России.

Он также выразил надежду на то, что по вопросам кибербезопасности, химоружия, классического оружия, территориальных конфликтов и космической безопасности будет развернута всесторонняя дискуссия "с европейскими партнерами в широком смысле, в том числе — с Россией".