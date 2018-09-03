Макрон заявил о мечте Путина "демонтировать ЕС"

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью шведскому телеканалу SVT заявил, что диалог с Россией необходим и что он уважает Владимира Путина, однако российский лидер, по мнению Макрона, "мечтает о развале ЕС".
Макрон прокомментировал слова Окессона, заявив, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дела Швеции. Однако он отметил, что подобный ответ дает представление о лидере, не разбирающемся в европейских ценностях.
Французский президент заявил, что Париж уважает права человека и "является одной из стран со значительной демократией". Однако он отметил, что Россия вряд ли может стать образцом для шведов.
Также он добавил, что такая реакция партийного лидера "говорит о многом".
Стабилизация отношений России и Евросоюза
Ранее на пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки Эммануэль Макрон заявил, что стратегическое партнерство Евросоюза с Россией и Турцией, в том числе в сфере обороны, позволит в долгосрочной перспективе стабилизировать отношения.
Также он добавил, что ожидает со стороны России сигналы о прогрессе по разным направлениям, в том числе по части минских соглашений.
Европейская безопасность и Россия
Он также выразил надежду на то, что по вопросам кибербезопасности, химоружия, классического оружия, территориальных конфликтов и космической безопасности будет развернута всесторонняя дискуссия "с европейскими партнерами в широком смысле, в том числе — с Россией".