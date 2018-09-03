МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал ЕС отказаться от принципа единогласного принятия решений, чтобы не быть "как кролики перед удавом" из-за санкций, вводимых США, об этом он заявил в интервью Bild.

Маас, комментируя отношения Европы и США, раскритиковал американского лидера Дональда Трампа за его высказывания о том, что Евросоюз является врагом Соединенных Штатов.

"В случае экономических санкций или таможенных пошлин мы не должны сидеть, как кролики перед удавом", — добавил министр.

Он также заверил, что речи о разобщенности Европы не идет, напомнив о сплоченной реакции ЕС на введение Вашингтоном таможенных пошлин и выход США из иранской ядерной сделки.

При этом Маас отметил необходимость изменения порядка принятия важных внешнеполитических решений Евросоюзом, так как действующий регламент, основанный на единогласии, способствует, по его мнению, росту напряженности внутри самого ЕС.

Ранее глава МИД ФРГ раскритиковал внешнеторговую политику США, заявив, что торговая война между Китаем и США угрожает Германии, а стремление американцев повлиять на энергетический рынок ЕС с помощью санкций против России неприемлемо.

В июле Дональд Трамп в эфире передачи Face the Nation заявил, что ЕС входит в число "противников" США. По его словам, "Европейский союз, возможно, такой же плохой, как Китай, только меньше".

"Они нам устраивают ужасные вещи", — добавил глава Белого дома.

Отношения между США и Евросоюзом обострились на фоне выхода Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также введения торговых пошлин на сталь и алюминий. Евросоюз с 7 августа ввел в силу законодательство, отменяющее на своей территории действие экстерриториальных санкций США в отношении Ирана.

Кроме того, в ответ на введение тарифов Брюссель установил дополнительные пошлины в 25 процентов на импорт целого ряда товаров из Соединенных Штатов.