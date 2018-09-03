МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. У киевских властей нет никаких шансов вернуть Крым, считает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.

Автор статьи напомнил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России.

"Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", — пишет Бэндоу.

Обозреватель подчеркивает, что большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией. Вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно, считает журналист.

Как пишет The National Interest, на Западе многие продолжают настаивать на том, что полуостров является украинским, ожидая уступок со стороны Москвы. По мнению Бэндоу, такой сценарий развития событий едва ли будет реализован.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", — констатирует автор статьи.

По его убеждению, эта территория "не будет возвращена ни Путиным, ни его преемниками".

"Серая зона"

Украинский писатель и политический деятель Василий Шкляр ранее заявил, что Киеву не нужен Крым, поскольку полуостров — "чужая территория".

По его словам, там много "природных" россиян, которые сейчас "в эйфории от того, что они живут в России".

"Вот мы все говорим: "Да нет, там наши люди!" Ну и в Чикаго их больше, наших людей, и в Нью-Йорке больше. Я имею в виду сознательных украинцев. <…> Зачем мы себя дурим?" — заявил писатель в эфире Espreso.TV.

Как считает украинец, попытки "вернуть" полуостров вызовут у крымчан лишь ненависть.

"Деньги-то на Крым есть?"

Главный редактор одесского онлайн-издания "Таймер" Юрий Ткачев, в свою очередь, оценил возможности Киева содержать Крым и пришел к выводу, что украинцы не могут называть полуостров своим.

По словам журналиста, Россия за пять лет (2015-2020) потратит на развитие инфраструктуры полуострова около 25 миллиардов долларов (согласно постановлению правительства, на реализацию федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года выделено более 825 миллиардов рублей. —ред.). На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего девять миллионов долларов, отметил Ткачев.

"Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — написал журналист в Facebook.

Киев бессилен

В апреле замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука признал, что Киев ничего не может сделать, чтобы вернуть себе остров Тузла, расположенный в Керченском проливе. Также Тука признал, что сейчас Киев не в состоянии вернуть Крым и Донбасс и может лишь выступать с дипломатическими демаршами и делать политические заявления.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты плебисцита. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.