В Сети раскритиковали Ульяну Супрун за совет про мух

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Facebook раскритиковали и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за ее пост, посвященный "важной" проблеме мух, садящихся на еду.

Супрун на своей странице в соцсети подробно расписала, что следует делать, если муха сядет на пищу, а также перечислила опасности, которые исходят от этих насекомых.

Публикация вызвала негативную реакцию пользователей.

"Эту инфу можно погуглить без проблем. Скажите лучше, что делать тем несчастным родителям онкобольных детей, что 2-ю неделю митингуют под МОЗ (Министерство здравоохранения Украины — ред.)", — заявила Татьяна Радзиевская.

"Благодарна за советы, которые Вы, Ульяна, регулярно выкладываете на своей странице. Но у меня к Вам вопрос. Может и не совсем корректный. Вы на самом деле считаете, что мы здесь в Украине идиоты? Или папуасы?" — задалась вопросом Эмилия Самусенко.

"Когда все летит к чертям, начинают раздавать советы умопомрачительной важности", — отметила Nathalie Doronina.

"Вам не кажется, что Вы вообще-то занимаетесь не своим делом? Понимаете? Не своим! Позора не боитесь?", — добавила Helen Sviridova.

"Хочу стать министром и за солидный оклад постить в Facebook бред какой-то. Неужели у вас нету более серьезных задач?", — спросил Алексей Полищук

Супрун регулярно раздает украинцам советы в Facebook. В частности, ранее она призвала заменить "советский пережиток" — флюорографию — анкетированием. В качестве замены чиновница предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска". Данная инициатива Супрун также вызвала критику в обществе.