В Сети раскритиковали Ульяну Супрун за совет про мух

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Пользователи Facebook раскритиковали и.о. министра здравоохранения Украины Ульяну Супрун за ее пост, посвященный "важной" проблеме мух, садящихся на еду.
Публикация вызвала негативную реакцию пользователей.
"Эту инфу можно погуглить без проблем. Скажите лучше, что делать тем несчастным родителям онкобольных детей, что 2-ю неделю митингуют под МОЗ (Министерство здравоохранения Украины — ред.)", — заявила Татьяна Радзиевская.
"Благодарна за советы, которые Вы, Ульяна, регулярно выкладываете на своей странице. Но у меня к Вам вопрос. Может и не совсем корректный. Вы на самом деле считаете, что мы здесь в Украине идиоты? Или папуасы?" — задалась вопросом Эмилия Самусенко.
"Когда все летит к чертям, начинают раздавать советы умопомрачительной важности", — отметила Nathalie Doronina.
"Вам не кажется, что Вы вообще-то занимаетесь не своим делом? Понимаете? Не своим! Позора не боитесь?", — добавила Helen Sviridova.
Супрун регулярно раздает украинцам советы в Facebook. В частности, ранее она призвала заменить "советский пережиток" — флюорографию — анкетированием. В качестве замены чиновница предложила ввести "систематический скрининг среди групп высокого риска". Данная инициатива Супрун также вызвала критику в обществе.