В Рио-де-Жанейро сгорел Национальный музей Бразилии

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Национальный музей в бразильском городе Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара, сообщает газета Globo.

Как сообщает агентство, огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания пока не установлена.

"Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний", — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.

В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.