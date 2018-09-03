Следствие по делу судна "Палладий" в Южной Корее продлится до 7 сентября

ТОКИО, 3 сен — РИА Новости. Расследование в отношении российского судна "Палладий", задержанного в Южной Корее при попытке покинуть страну без разрешения, продлится до 7 сентября, сообщили РИА Новости по телефону в понедельник в управлении морской полиции города Пусан.

"Пока расследование все еще идет, оно продлится до 7 сентября", — отметил сотрудник полиции.

Как сообщалось ранее, судно "Палладий", которое было задержано за долги по зарплате в Пусане, из-за приближения тайфуна вышло в море и должно было вернуться в порт 28 августа. Вместо этого оно предприняло попытку уйти из Южной Кореи без оформления необходимых документов. Судно не останавливалось, несмотря на требования береговой охраны, и лишь после того, как был вызван вертолет и спущен десант, его удалось остановить.

В настоящее время задержаны судовладелец, капитан и один из матросов "Палладия". Задержание было продлено 31 сентября. Остальные члены экипажа находятся на судне, продовольствие у них есть, к электросети они подключены, как сообщил РИА Новости консул РФ в Пусане Роман Быков.