В США сочли визит Порошенко на похороны Маккейна посланием Путину

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планирование своих похорон, оставил на церемонии прощания "послание" Владимиру Путину.

"Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", — написала Пауэр в своем Twitter.

Герой Украины

Президент Украины Петр Порошенко принял участие в церемонии прощания с американским сенатором Джоном Маккейном, поблагодарив его за поддержку страны. В своем выступлении украинский президент подчеркнул, что Маккейн был "большим другом" Киева и борцом за "идеалы демократии и свободы". По мнению Порошенко, сенатор запомнился украинцам тем, что "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый" на Майдан.

"Вы — настоящий герой Америки, но вы и настоящий герой Украины", — заключил Порошенко.

Стало также известно, что одну из улиц в Киеве предлагают переименовать в честь Джона Маккейна. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевской городской администрации.

"Он (Маккейн — ред.) был большим другом и защитником Украины. Считаю, что его имя должно быть увековечено в названии одной из улиц нашего города! Предлагаю переименовать улицу, на которой я живу, Жмеринскую, или назвать новую киевскую улицу", — говорится в тексте петиции.

Церемония прощания

Джон Маккейн умер 25 августа на 82-м году жизни после долгой борьбы с раком мозга. За несколько дней до кончины он отказался продолжать лечение.

Церемония прощания с Маккейном прошла 1 сентября в столице США. Гроб с телом сенатора несли координатор движения "Открытая Россия" Владимир Кара-Мурза-младший, бывший вице-президент США Джо Байден, экс-сенатор Расс Файнголд, бывший министр обороны Уильям Коэн и несколько друзей скончавшегося, среди которых актер Уоррен Битти. Маккейн при жизни сам занимался планированием своих похорон, в том числе определил, кто будет нести гроб с его телом.

Раскритиковал политику Трампа

Незадолго до смерти Маккейн сделал последнее обращение к гражданам США, в котором, предположительно, раскритиковал президента США Дональда Трампа.

Сенатор заявил, что величие страны ослабляется, когда она пытается спрятаться за стенами вместо того, чтобы обрушить их. Политик, возможно, имел в виду строительство стены на границе с Мексикой для борьбы с мигрантами, не указывая при этом имя американского лидера.

Кроме того, в своем сообщении Маккейн поблагодарил американцев "за честь служить им и за жизнь, которую он смог себе позволить благодаря годам в армии и политике".

"Солдат и атлантист"

Политики по всему миру выразили соболезнования в связи с кончиной Маккейна. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "глубоко опечален" смертью "великого американского патриота и большого сторонника Израиля". Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал сенатора "солдатом и атлантистом", которого будут помнить на родине и в Европе как "смелого и решительного сторонника" альянса.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Маккейн символизировал собой "яркое противодействие" России.

"Маккейн действительно символизировал собой ярое противодействие нашей страны, делал это убежденно. В этом смысле это вызывало уважение. Врага уважают, несомненно, мы уважаем всех своих противников. Мы считаем, что это люди, облеченные большой властью, широкими возможностями. Но от этого осознания мы только внутренне собираемся сами", — сказал Рябков.