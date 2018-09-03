МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас после событий в Хемнице призвал в интервью изданию Bild противостоять ультраправым.

"Когда речь идет о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, за Германией наблюдают особенно критически — по праву. Когда сегодня на наших улицах снова демонстрируют гитлеровское приветствие, это позор для нашей страны", — сказал Маас.

"Мы должны противостоять ультраправым. Мы не должны вести себя так, словно ничего не происходит. Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов", — отметил он.

Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.

Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.

В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.