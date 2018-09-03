МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Глава МИД Германии Хайко Маас после событий в Хемнице призвал в интервью изданию Bild противостоять ультраправым.
"Когда речь идет о ксенофобии, правом экстремизме и расизме, за Германией наблюдают особенно критически — по праву. Когда сегодня на наших улицах снова демонстрируют гитлеровское приветствие, это позор для нашей страны", — сказал Маас.
"Мы должны противостоять ультраправым. Мы не должны вести себя так, словно ничего не происходит. Мы должны показать лицо против неонацистов и антисемитов", — отметил он.
Ранним утром 26 августа в Хемнице на юго-востоке Германии произошла драка, в которой погиб 35-летний немец Даниэль Хиллиг. По подозрению в убийстве были арестованы 23-летний гражданин Сирии и 22-летний гражданин Ирака.
В субботу в Хемнице под эгидой различных партий и движений в субботу на демонстрации вышли около 9,5 тысячи человек. По состоянию на 22.30 (21.30 мск) были зафиксированы по меньшей мере 25 противоправных действий, в частности речь идет о телесных повреждениях, ущербе имуществу, сопротивлению сотрудникам полиции и использовании символов запрещенных организаций. Большинство нарушений было зафиксировано в центре города. По итогам демонстраций были задержаны около 300 человек.