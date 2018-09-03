Министр обороны Британии заявил о террористической угрозе из Афганистана

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что его стране угрожают террористы группировки "Исламское государство"* из Афганистана и их единомышленники по всей Европе.

"Мы раз за разом видим террористические группировки, действующие в Афганистане, и доказательства их линий связей не только с Великобританией, но со всей континентальной Европой", — сказал он в интервью телеканалу Sky News во время визита в Афганистан.

Как отмечает телеканал, эти группировки "имеют потенциал совершить атаки".

"Мы видим настоящую угрозу со стороны этих группировок в адрес Великобритании", — добавил министр. Он отметил, что Британия должна действовать для предотвращения атак.

*Террористическая организация, запрещенная в России.