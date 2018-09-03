Макрон заявил, что Путин мечтает "демонтировать ЕС"

СТОКГОЛЬМ, 3 сен – РИА Новости, Людмила Божко. Президент Франции Эммануэль Макрон, рассуждая во время интервью шведскому телевидению SVT о европейских ценностях и разнице между Францией и Россией, сказал, что дискуссии с РФ необходимы и что он уважает российского президента Владимира Путина, который, однако, "мечтает о развале ЕС".

"Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС", — сказал президент Франции во время интервью воскресной аналитической программе Agenda шведского телевидения.

Одним из поводов для таких слов стала избирательная кампания в Швеции, которая проводится в связи с парламентскими выборами 9 сентября. Одного из лидеров антииммигрантской, называемой также в Швеции популистской социал-консервативной партии "Демократы Швеции" Йимми Окессона спросили, кого он предпочитает — президента Франции Эммануэля Макрона или президента РФ Владимира Путина. Окессон отказался отвечать на вопрос, сказав, что не хочет делать какого-либо выбора.

Об этой истории журналист шведского телевидения рассказала во время интервью с президентом Франции и попросила его прокомментировать ответ. Макрон сказал, что не хотел бы вмешиваться во внутренние дискуссии в стране. Вместе с тем он все же заметил, что ответ многое говорит о лидере, "который не может расположить в порядке очередности ценности и интересы".

Макрон заявил, что Франция уважает права человека, "является одной из стран со значительной демократией" и членом ЕС. "Я имею контакты с Путиным постоянно и уважаю его, но Россия не является образцом с точки зрения прав человека. Я думаю, что Россия не может быть образцом для шведов", — сказал французский президент.

Он добавил, что реакция партийного лидера "говорит о многом".

Сам Окессон, поясняя SVT свое нежелание отвечать на вопрос о выборе между президентами, сказал, что не видит повода для этого.