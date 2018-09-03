КАИР, 3 сен — РИА Новости. Шестнадцать политических блоков Ирака менее чем за сутки до созыва первого заседания законодательного собрания страны объединились в единую коалицию, лидерами которой являются премьер-министр страны Хайдер аль-Абади и популярный богослов Муктада ас-Садр, об этом сообщает телеканал Rudaw.

Встреча, на которой было объявлено о создании единой коалиции в будущем парламенте страны, прошла в воскресенье вечером в Багдаде.

В ней приняли участие ранее уже объявлявшие о создании крупнейшей парламентской коалиции лидеры избирательных альянсов: популярный богослов Муктада ас-Садр, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади, видный шиитский богослов Аммар Аль-Хаким и вице-президент страны Айяд Алауи. К уже сформированной коалиции, называемой "ядро", присоединился ряд других блоков, среди которых и движение представителя суннитской общины Ирака — вице-президента Усамы ан-Нуджейфи.

Коалиция по итогам выборов претендует на 177 мест в будущем заксобрании страны и будет иметь необходимое парламентское большинство для формирования состава правительства Ирака.

Президент Ирака Фуад Маасум на минувшей неделе издал указ с призывом к избранному в мае новому составу Совета представителей (парламента) страны провести первое заседание 3 сентября.

На первом заседании Совета представителей, состоящего из 329 депутатов, должен быть избран председатель парламента и оба его зама.

Высший федеральный суд Ирака 19 августа ратифицировал результаты парламентских выборов, которые прошли в стране 12 мая.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями, что отложило создание нового правительства страны. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака завершила частичный ручной пересчет голосов избирателей в начале августа.

В мае этого года парламентские выборы прошли в Ираке впервые после освобождения страны от террористов. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция премьера Хайдера аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.