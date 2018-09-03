Немецкие СМИ увидели в крупнейших российских учениях сигнал всему миру

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе "Восток-2018" совместно с Китаем, пишет немецкое издание Handelsblatt.

Издание отмечает, что по своему размаху эти маневры сопоставимы с крупнейшими операциями Второй мировой войны, и приводит мнения экспертов, которые полагают, что такими масштабными учениями Россия посылает миру мощный сигнал, при этом воплощая в жизнь страхи Вашингтона о тесном военном сотрудничестве Москвы и Пекина.

Как подчеркивает Handelsblatt, в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.

Газета полагает, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует миру, что она не изолирована и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав мира.

Стратегические учения "Восток-2018" пройдут в августе-сентябре в Сибири и на Дальнем Востоке. Они станут крупнейшими с 1981 года, в них также примут участие военнослужащие вооруженных сил Китая и Монголии.

Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. На нем запланировано подписание ряда экономических соглашений.