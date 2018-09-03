Немецкие СМИ увидели в крупнейших российских учениях сигнал всему миру

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Россия показывает НАТО свою военную мощь, проводя ряд военных учений, в том числе "Восток-2018" совместно с Китаем, пишет немецкое издание Handelsblatt.
Как подчеркивает Handelsblatt, в это же время в регионе запланировано проведение четвертого Восточного экономического форума, который также свидетельствует об отличных отношениях Москвы и Пекина в экономической сфере.
Газета полагает, что таким образом Россия в очередной раз демонстрирует миру, что она не изолирована и имеет в союзниках одну из самых могущественных держав мира.
Четвертый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября. На нем запланировано подписание ряда экономических соглашений.