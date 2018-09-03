Истребители НАТО продолжат полеты в небе над Эстонией

ТАЛЛИН, 3 сен — РИА Новости. Истребители ВВС Германии Eurofighter начнут тренировочные полеты на низкой высоте в воздушном пространстве Эстонии впервые после того, как 7 августа испанский истребитель случайно запустил боевую ракету, сообщила пресс-служба эстонских сил обороны.

Истребитель ВВС Испании Eurofighter 7 августа по ошибке запустил над южной частью Эстонии с высоты 6 тысяч метров боевую ракету класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM. Двухнедельные поиски ракеты не увенчались успехом. Эстонские военные прекратили ее активные поиски. После этого инцидента все полеты в рамках миссии по охране воздушного пространства над странами Балтии были прекращены.

"В течение рабочей недели истребители ВВС Германии Eurofighter будут проводить тренировочные полеты в воздушном пространстве Эстонии. Полеты будут проходить на высоте не менее 152 метров вдали от населенных пунктов", — говорится в сообщении.

Пилоты ВВС Германии и пять истребителей Eurofighter 30 августа сменили контингент ВВС Франции с четырьмя истребителями Mirage 2000-5, которые охраняли воздушное пространство стран Балтии с 3 мая нынешнего года. В состав прибывшего в Эстонию подразделения входят около 160 военнослужащих. Основной базой немецкой эскадрильи является авиабаза Нойбург в Баварии.

Страны Балтии не располагают самолетами, пригодными для воздушного патрулирования, поэтому с апреля 2004 года (после их вступления в НАТО) охраной воздушного пространства занимаются в порядке ротации самолеты стран Североатлантического альянса, которые базируются в Литве на аэродроме Зокняй в пяти километрах от Шауляя, а также на авиабазе Эмари, ставшей с 2014 года дополнительной площадкой для размещения самолетов НАТО. На саммите НАТО в Чикаго в 2012 году миссия была продлена на неопределенный срок.