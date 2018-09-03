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"Морской терроризм": кто прав в Азовском море и при чем тут США

(обновлено: 08:01 03.09.2018)
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© AFP 2018 / Alexander KhudoteplyБереговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моряБереговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости, Игорь Гашков. Вашингтон обвиняет Москву в нанесении ущерба экономическим интересам Киева в Азовском море: из-за усиленного досмотра украинских судов при входе в российские территориальные воды порты Мариуполя и Бердянска лишаются части грузопотока. Россия возлагает ответственность на Украину, указывая на захваты российских судов и называя их "бесчинствами". Эксперты РИА Новости сходятся во мнении, что Вашингтон окажет Украине моральную поддержку, но не станет компенсировать финансовые убытки. Поэтому Киеву так или иначе придется договариваться с Москвой.

Баталии за Азов

Береговая охрана Украины во время патрулирования Азовского моря. Архивное фото
© AFP 2018 / Alexander Khudoteply
Россия призвала США "остановить бесчинства" подопечных в Азовском море‍
Ситуация в Азовском море обостряется с начала года. В марте Украина задержала траулер "Норд", выдвинув против его капитана Владимира Горбенко обвинение в незаконном посещении Крыма "с целью причинения вреда государственным интересам". Москва сочла действия Киева "морским терроризмом" — арестованный Горбенко, пока его не отпустили под залог, дважды перенес в украинской тюрьме гипертонический криз.

В августе в херсонском порту был задержан танкер "Механик Погодин". Строительство судна финансировала фирма "ВЭБ-Лизинг", внесенная Киевом в санкционные списки. На этом основании украинские силовики до сих пор отказываются вернуть его законным владельцам.

Российские власти ответили усилением пограничных досмотров в своей части Азовского моря. По данным Украины, к августу не менее 150 судов столкнулись с трудностями на пути к Мариуполю и Бердянску: ожидание в некоторых случаях достигает двух-трех дней. Морские гавани несут убытки, поскольку коммерческие фирмы выбирают другие маршруты для доставки грузов. Однако действия России полностью соответствуют международному праву и российско-украинскому договору 2003 года о совместном использовании Азовской акватории.

© Фото : orion04Танкер "Механик Погодин"
© Фото : orion04
Танкер "Механик Погодин"

Сила против закона

Украинские политики-радикалы все чаще призывают ответить России силой. В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предполагающий односторонний выход из соглашения 2003 года. Однако правительство против. По словам заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль, денонсация договора обернулась бы ослаблением позиций Киева, поскольку Россия в ответ может инициировать территориальный спор. Сохранение статус-кво чиновница назвала "вопросом безопасности" для Украины.

Такую точку зрения в украинском политическом классе разделяют далеко не все.

В июле бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук предложил минировать Азовское море. По словам отставного военного, Москва ведет "наступление" в акватории и его необходимо остановить всеми имеющимися средствами. Действующий начальник генштаба и главком Вооруженных сил Украины Виктор Муженко тоже советует идти на обострение: усилить военно-морские формирования в акватории и сопровождать суда сторожевыми кораблями.

© Фото : Государственная пограничная служба УкраиныЗадержанное рыболовецкое судно "Норд" в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018
© Фото : Государственная пограничная служба Украины
Задержанное рыболовецкое судно "Норд" в украинской части территориальных вод Азовского моря. 26 марта 2018

В этом Киев надеется на помощь США и НАТО. Министр по вопросам так называемых временно оккупированных территорий и перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что в Азовском море по просьбе Киева могут разместиться контингенты ООН и НАТО. Однако никаких официальных запросов на этот счет в международные организации пока не поступало.

Козырей у Киева нет

На этом фоне вмешательство Госдепартамента США — единственный дипломатический успех Украины. Однако решающим его назвать нельзя: Вашингтон, проигнорировав в своем заявлении захваченные украинцами российские суда, не продемонстрировал и готовности всерьез вступаться за Киев. Тем более что ущерб, который несет Украина, — финансовый. А денежная помощь от Вашингтона минимальна. Единственный способ предотвратить убытки — договориться с Москвой. Однако это идет вразрез с курсом президента Порошенко на конфронтацию с Кремлем.

Судно в Азовском море. Архив
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Украина не намерена разрывать соглашение с Россией об Азовском море‍

В разговоре с РИА Новости директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский сообщил, что верит в возможность мирного разрешения ситуации, поскольку на руках у Украины нет козырей. "Прекратить эскалацию — целиком и полностью в интересах Киева. Тем более что речь идет о прецеденте. Впервые за долгое время на резкую антироссийскую акцию — захват "Норда" — Украина получила быстрый и жесткий ответ. Киев рассматривает поддержку Вашингтона как карт-бланш. Но это ошибка: США не компенсируют денежных потерь, а они растут", — считает эксперт.

По мнению политолога, предложение военных конвоировать украинские суда, пересекающие Азовское море, бесперспективно. "По соглашению 2003 года Россия имеет право досматривать корабли в своих территориальных водах. Если те прибудут под конвоем, это будет означать, что конвой разоружат. Следует иметь в виду: при силовом противостоянии на ограниченной территории преимущество у той стороны, которая с военной точки зрения сильнее. И это в данном случае не Украина", — резюмирует Погребинский.

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