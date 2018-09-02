В Норвегии начали расследование исчезновения соратника Ассанжа

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Полиция Норвегии начала расследование в связи с исчезновением эксперта по кибербезопасности, соратника основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает агентство Франс Пресс.
"Мы начали расследование", — сказал агентству представитель полиции. На данный момент полиция отказалась делать предположения о том, что могло случиться с мужчиной.
Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks для публикации различных секретных или закрытых для общего доступа сведений, разоблачающих коррупцию и злоупотребления. Поначалу целью WikiLeaks было названо разоблачение коррупции в странах Средней Азии, Китае и России, однако большое внимание уделялось и разоблачению деятельности правительств и корпораций на Западе.
Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.