В похоронах Маккейна увидели "послание" Путину и Трампу

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр заявила, что американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, оставил на церемонии прощания "послание" Владимиру Путину.

"Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", — написала Пауэр в своем Twitter.

Церемония прощания

Ранее в субботу в Национальном соборе Вашингтона прошли похороны Маккейна. С речами выступили два бывших американских президента — Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Действующий президент США Дональд Трамп не был приглашен ни на одно прощальное мероприятие. При этом, члены его администрации, включая его дочь Иванку Трамп, посетили церемонию в Соборе. В Конгрессе США в пятницу также выступил вице-президент Майк Пенс.

На похороны Маккейна прибыл и президент Украины Петр Порошенко, который назвал сенатора "героем Украины" и борцом за "идеалы демократии и свободы", поблагодарив за поддержку страны. По его словам, американский политик запомнился украинцам тем, что "при температуре минус 26 градусов он вышел раздетый" на Майдан.

Сенатор-"ястреб"

Один из наиболее влиятельных и авторитетных политиков США Джон Маккейн скончался 25 августа на 82-м году жизни. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Маккейн был конгрессменом, а затем сенатором с 1982 года и имел репутацию "ястреба", занимая, в частности, крайне жесткую позицию по отношению к Москве. Россию он называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну" и выступал за расширение санкций.

Сенатора похоронили с воинскими почестями на территории военно-морской академии в Аннаполисе в штате Мэриленд, которую он окончил.