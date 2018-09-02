В Нигерии опровергли данные о гибели 30 солдат при нападении "Боко Харам"

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Директор по связям с общественностью армии Нигерии генерал Техас Чукву в интервью изданию Nation в воскресенье опроверг сообщения СМИ о гибели 30 нигерийских военных при нападении боевиков радикальной группировки "Боко Харам" на военную базу.

Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в вооруженных силах страны сообщило, что боевики радикальной группировки "Боко Харам" совершили нападение на военную базу на северо-востоке Нигерии недалеко от границы с Нигером, в результате чего погибли 30 солдат.

"Такие ложные сообщения мы всегда воспринимаем как преднамеренную попытку продвигать "Боко Харам" и их деятельность… Это по меньшей мере неэтично и непрофессионально", — заявил генерал.

Чукву назвал сообщение не более чем "плодом воображения информационного агентства". Он сообщил, что на самом деле боевики "Боко Харам" не нападали на военную базу, а "пришли отбирать продукты питания и вымогать деньги у местных жителей", но 82-я операционная группа сухопутных войск, участвующая в операции Lafiya Dole, при поддержке ВВС отразила нападение. При этом военные нейтрализовали нескольких боевиков и конфисковали их оружие.

"Боко Харам" забрали несколько тел из числа своих убитых и бежали, в то время как другие бежали получив пулевые ранения", — сказал Чукву, добавив, что порядок в пострадавших поселениях был восстановлен.

Действующая в Нигерии радикальная исламистская группировка "Боко Харам" выступает против западной модели образования и добивается введения шариата по всей стране. По данным правозащитных организаций, в связанных с боевиками "Боко Харам" насильственных акциях за восемь лет погибли около 20 тысяч человек. Группировка стоит за большинством терактов, регулярно совершаемых в ответ на направленную против нее военную кампанию, которую проводят Нигер, Камерун и Чад.