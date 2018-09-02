National Interest: Крым никогда не станет украинским

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. У киевской власти нет никаких шансов вернуть Крым, считает обозреватель The National Interest Дуг Бэндоу.

Автор статьи напомнил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России.

"Он был отвоеван у Турции более двух веков назад и оставался российским внутри Советского Союза до 1954 года", — пишет Бэндоу.

Он подчеркивает, что большинство населения Крыма составляют русские, которые хотели воссоединения с Россией. Вернуть полуостров Киеву без согласия его жителей было бы неправильно, считает журналист.

Бэндоу также обратил внимание на слова журналиста Washington Post Кристиана Кэрила о том, что "Крым принадлежит Украине".

"Нет, он принадлежит жителям Крыма", — пишет он.

Как считает автор материала, сегодня те, кто населяет Крым, являются россиянами и должны обладать правом вето по вопросу возвращения в состав Украины.

"Их нельзя передавать то туда то сюда, как бушель пшеницы", — отмечает обозреватель издания.

Как пишет The National Interest, на Западе многие продолжают настаивать на том, что полуостров является украинским, ожидая уступок со стороны Москвы. По мнению Бэндоу, такой сценарий развития событий едва ли будет реализован.

"Сегодня у Киева нет никаких шансов вернуть под свой контроль Крым", — констатирует автор статьи.

По его мнению, эта территория "не будет возвращена ни Путиным, ни его преемниками".

"Даже критики Путина признают, что Крым навсегда вошел в состав России", — заключает Бэндоу.

Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума. В ходе голосования 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. В Москве не раз указывали на то, что жители полуострова сделали свой выбор демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно"

Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>