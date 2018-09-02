Премьер Армении в ближайшее время рассчитывает встретиться с Путиным

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время отправится в РФ, рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян заявил РИА Новости, что информация о визитах главы государства публикуется за день-два до визита. "До этого не стоит ожидать, что я что-то буду подтверждать или опровергать", — сказал Егоян.
В то же время, по данным армянских СМИ, ссылающихся на свои источники, Пашинян может посетить Москву 8 сентября.
Пашинян выразил надежду, что в ходе встреч в Москве будут решены многие вопросы в армяно-российских отношениях.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.
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