Премьер Армении в ближайшее время рассчитывает встретиться с Путиным

ЕРЕВАН, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ближайшее время отправится в РФ, рассчитывает на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В ближайшее время ожидается мой визит в Москву, в ходе которого я встречусь с президентом РФ Владимиром Путиным. Это будем наша третья встреча", — сказал Пашинян в ходе видеоэфира на своей странице в соцсети Facebook

Пресс-секретарь премьер-министра Арман Егоян заявил РИА Новости, что информация о визитах главы государства публикуется за день-два до визита. "До этого не стоит ожидать, что я что-то буду подтверждать или опровергать", — сказал Егоян.

В то же время, по данным армянских СМИ, ссылающихся на свои источники, Пашинян может посетить Москву 8 сентября.

Пашинян выразил надежду, что в ходе встреч в Москве будут решены многие вопросы в армяно-российских отношениях.

По словам премьера, в последнее время звучит много комментариев по поводу отношений РФ и Армении. "Я могу сказать, что сегодняшнюю ситуацию (в армяно-российских отношениях – ред.) считаю рабочим процессом, который развивается нормально. Мы продолжаем контакты на разных уровнях", — заявил Пашинян.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя дело о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года, заявил, что события в Армении идут вразрез с заявлениями нового руководства страны об отказе от преследования политических предшественников. По его словам, Москва, как союзник Еревана, всегда была заинтересована в стабильности Армении и поэтому происходящее там не может не беспокоить, в том числе и с точки зрения задач нормальной работы тех организаций на пространстве СНГ, в которых участвует Армения. Пашинян, комментируя слова Лаврова, заявил, что российские коллеги должны адаптироваться к сложившейся в Армении новой ситуации.

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