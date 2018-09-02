Власти Триполи объявили режим ЧП из-за боев в окрестностях города

КАИР, 2 сен — РИА Новости. Заседающее в Триполи правительство национального согласия Ливии объявило режим чрезвычайного положения в столице и ее окрестностях из-за непрекращающихся боестолкновений, говорится в заявлении кабмина страны.

В тексте заявления правительства, возглавляемого Фаезом ас-Сарраджем, озвучивается "требование прекратить агрессию на Триполи и соблюдать договоренности о прекращении огня, заключенные при участии ООН". Также власти отмечают, что правительство национального согласия "не имеет никаких разногласий ни с одним из городов или районов на территории Ливии или его жителями".

Столкновения между противоборствующими вооруженными группами начались в Триполи 26 августа. В конфликте принимают участие с одной стороны члены так называемой "Седьмой пехотной бригады", относящей себя к сформированному правительством национального согласия министерству обороны Ливии. Практически все бойцы бригады — выходцы из города Тархуна, расположенного в нескольких десятках километрах к юго-востоку от Триполи. Бойцам из Тархуны противостоят отряды, называющие себя "Суар Триполи" (революционеры Триполи), формально входящие в МВД правительства национального согласия. Члены "Суар Триполи" – выходцы из ливийской столицы.

В ходе боев жилые районы города подвергаются массированным артобстрелам. По последним данным, жертвами столкновений стали свыше сорока человек.

В результате, как сообщают "Врачи без границ", местные жители и еще порядка восьми тысяч беженцев и мигрантов оказались заперты в районе конфликта.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.