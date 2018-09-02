США готовы помочь Нидерландам расследовать нападение на американцев

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. США готовы помочь Нидерландам в расследовании нападения на двух граждан США и поддерживают своих союзников в борьбе с терроризмом, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.
Науэрт сообщила, что США обеспокоены данным инцидентом и готовы оказать поддержку американским гражданам, пострадавшим в результате нападения.
"Мы готовы оказать помощь голландским властям в расследовании по мере необходимости. Мы благодарим голландскую полицию и медицинский персонал за их эффективные и мужественные усилия по задержанию нападавшего и уходу за нашими гражданами", — говорится в распространённом заявлении Науэрт.