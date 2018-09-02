Вучич призвал дать сербам и албанцам самим решить вопрос Косово

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Власти Сербии и руководство косовских албанцев должны получить возможность от мирового сообщества самостоятельно договориться по урегулированию в Косово, в том числе, о границах края, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.
В воскресенье он открыл совместно с премьером Македонии Зораном Заевым первый македонско-сербский проект объединенного пограничного пункта Табановцы-Прешево.
На вопрос журналистов, стоит ли ожидать изменений существующих границ на западных Балканах в результате переговоров Белграда и Приштины, Вучич задал встречный вопрос. "А какие границы вы подразумеваете своим вопросом, те, которые подразумеваем мы, или руководство в Приштине? Потому что мы видим это по-разному: мы считаем Косово частью Сербии, а они – независимым государством", — подчеркнул сербский лидер. Трансляцию с КПП вело национальное Радио и телевидение Сербии.
"Может ли кто-то позволить нам выстроить отношения для будущего, а не соревноваться в том, кто эффектнее ответит здесь, и заслужит аплодисменты в Белграде или нет? Хочет ли кто-то дать нам попытаться разрешить вопрос отношений между сербами и албанцами, который является проблемой уже 200 лет? Надеюсь, что нам позволят это сделать", — сказал президент Сербии.
Он указал, что решение конфликта сербов и албанцев больше всего способствует стабильности и миру в регионе и предложил представителям Белграда и Приштины "сесть и попытаться договорится, чтобы одни и другие в будущем подразумевали одни и те же границы".
Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.
Однако позднее Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер Рамуш Харадинай и заместители главы правительства самопровозглашенной республики Косово на внеплановой встрече решили не рассматривать обмен территорией с властями Сербии на предстоящих переговорах в Брюсселе, о чем сообщил журналистам Харадинай.