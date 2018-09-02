Вучич призвал дать сербам и албанцам самим решить вопрос Косово

БЕЛГРАД, 2 авг – РИА Новости. Власти Сербии и руководство косовских албанцев должны получить возможность от мирового сообщества самостоятельно договориться по урегулированию в Косово, в том числе, о границах края, заявил в воскресенье президент Сербии Александр Вучич.

Сербский президент накануне в ходе визита в страну комиссара по политике соседства и расширения ЕС Йоханнеса Хана заявил, что Сербия в переговорах по вопросу Косово и Метохии при посредничестве ЕС в Брюсселе "может не получить ничего".

В воскресенье он открыл совместно с премьером Македонии Зораном Заевым первый македонско-сербский проект объединенного пограничного пункта Табановцы-Прешево.

На вопрос журналистов, стоит ли ожидать изменений существующих границ на западных Балканах в результате переговоров Белграда и Приштины, Вучич задал встречный вопрос. "А какие границы вы подразумеваете своим вопросом, те, которые подразумеваем мы, или руководство в Приштине? Потому что мы видим это по-разному: мы считаем Косово частью Сербии, а они – независимым государством", — подчеркнул сербский лидер. Трансляцию с КПП вело национальное Радио и телевидение Сербии.

Вучич отметил, что для большинства стран Запада, в том числе Франции и Германии, Косово – также суверенное государство, несмотря на позицию Белграда, резолюцию 1244 Совбеза ООН и мнение КНР, России, Индии и "половины стран мира".

"Может ли кто-то позволить нам выстроить отношения для будущего, а не соревноваться в том, кто эффектнее ответит здесь, и заслужит аплодисменты в Белграде или нет? Хочет ли кто-то дать нам попытаться разрешить вопрос отношений между сербами и албанцами, который является проблемой уже 200 лет? Надеюсь, что нам позволят это сделать", — сказал президент Сербии.

Он указал, что решение конфликта сербов и албанцев больше всего способствует стабильности и миру в регионе и предложил представителям Белграда и Приштины "сесть и попытаться договорится, чтобы одни и другие в будущем подразумевали одни и те же границы".

На следующей неделе, 7 сентября, в Брюсселе намечен очередной раунд диалога между Белградом и Приштиной, посредником в котором выступает ЕС. Представители Евросоюза формально дистанцировались от дискуссий о возможном "обмене территориями", акцентируя внимание на необходимости выработки устойчивого, долгосрочного и юридически обязывающего решения, которое отвечало бы международному праву.

Президент самопровозглашенной республики Косово Хашим Тачи заявил ранее, что на переговорах с Белградом в Брюсселе намерен предложить присоединить населенные албанцами районы юга центральной Сербии, ради чего готов изменить косовскую конституцию. В свою очередь Вучич заявил, что выступает за разграничение с албанцами на территории Косово и Метохии во избежание конфликтов в дальнейшем.

Однако позднее Тачи, спикер парламента Кадри Весели, премьер Рамуш Харадинай и заместители главы правительства самопровозглашенной республики Косово на внеплановой встрече решили не рассматривать обмен территорией с властями Сербии на предстоящих переговорах в Брюсселе, о чем сообщил журналистам Харадинай.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Власти Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году были вынуждены начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.