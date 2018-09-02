Советские воинские захоронения в Австрии разместили на картах Google

ВЕНА, 2 сен — РИА Новости, Маргарита Костив. Исследовательский центр "Память" завершил первую часть проекта по созданию электронной книги памяти советских граждан, погибших и похороненных в Австрии во время Второй мировой войны, сообщила в воскресенье РИА Новости президент центра Юлия Эггер.

Исследовательский центр "Память" — это некоммерческая общественная организация, которая занимается советской военной и послевоенной историей Австрии. По словам Эггер, на картах Google теперь размещены все известные на данный момент захоронения красноармейцев, военнопленных и угнанных на принудительные работы советских граждан, погибших и погребенных в Австрии.

"Каждый год в Австрию на могилы своих близких, погибших и похороненных во время Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие, приезжают десятки семей, сотни обратились с поисковыми запросами в ИЦ "Память" или ведут розыск самостоятельно. Мы считаем необходимым помочь родным увидеть могилу близкого человека, даже если семья не может посетить захоронение в Австрии. Теперь это возможно благодаря фотографиям, размещенным на карте советских воинских захоронений, каждая из которых сделана сотрудниками ИЦ "Память" и защищена авторским правом. Мы готовы безвозмездно предоставить фотографии братских захоронений и индивидуальных могил родственникам погибших", — рассказала Эггер.

Президент исследовательского центра отметила, что на карте размещены все известные на сегодняшний день захоронения красноармейцев, военнопленных и гражданских лиц, угнанных на принудительные работы советских граждан. В общей сложности представлено 226 захоронений, расположенных в 206 населенных пунктах во всех федеральных землях Австрии. Большинство захоронений (143) — это братские могилы.

"Также продолжается работа по созданию карты памятных мест, связанных с историей Второй мировой войны и судьбами советских граждан в Австрии. На нее уже нанесены 37 объектов. Это памятники, мемориалы и мемориальные доски, добавлены фотографии и краткое описание объектов на русском и немецком языках", — добавила Эггер.

Проект состоит из трех частей, и, по словам Эггер, сотрудники центра планируют завершить его к юбилею Победы.

Для создания карт захоронений и памятников сотрудники исследовательского центра "Память" используют материалы нескольких независимых источников, в том числе архивов министерства обороны России, Государственного архива РФ, архивов населенных пунктов и федеральных земель Австрии, хроники населенных пунктов, статьи из австрийской и советской прессы, книги и журналы, изданные в разные годы.