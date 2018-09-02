Во Франции обезвредили две английские бомбы времен Второй мировой войны

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Две английские бомбы времен Второй мировой войны были обезврежены в городе Кан на северо-западе Франции, сообщает газета Parisien со ссылкой на префектуру департамента Кальвадос.Twitter-аккаунте префектуры.
По данным газеты, две бомбы, каждая весом более 200 килограмм были обезврежены в воскресенье после полудня, в ближайшие месяцы бомбы будут уничтожены.
Сообщается, что около 1200 человек были эвакуированы на время проведения операции. Префектура департамента попросила жителей проявлять бдительность из-за большого количества взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны в регионе.
Désamorcage de deux bombes Seconde Guerre mondiale #Caen: les bombes ont été neutralisées avec succès par les #démineurs qui ont terminé leur intervention à 12h19. Elles seront détruites dans les prochains mois sur un site sécurisé. Périmètre de sécurité toujours actif. pic.twitter.com/eqMd0igfFy— Préfet du Calvados (@Prefet14) 2 сентября 2018 г.