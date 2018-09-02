Арестованный в Дании теплоход Novaya Zemlya готовится к переходу в Мурманск

МУРМАНСК, 2 сен – РИА Новости. Теплоход Novaya Zemlya, принадлежащий мурманскому морскому пароходству ОАО "ММП", который был арестован на прошлой неделе в Дании, готовится к переходу в порт Мурманска для выполнения рейсового задания и смены экипажа, сообщила пресс-служба пароходства.
Как сообщили в пресс-службе, экипаж обеспечен продуктами питания и всем необходимым для нормальной эксплуатации судна. "Угрозы жизни и здоровью экипажа, окружающей среде нет", — отметили в компании. Пароходство обратилось к журналистам с просьбой "искусственно не нагнетать обстановку".
"Текущая ситуация находится под контролем, все вопросы решаются в рабочем порядке", — заверили в компании.
Отмечается также, что кризисная ситуация складывается и на судне Pomorye, застрявшем в Новом Орлеане (США). По данным координатора МФТ в США Дуэйна Будракса, Pomorye стоит на рейде с середины мая. Координатор МФТ в России отметил, что речь идет о судьбе "по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца".