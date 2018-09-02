Мэй не намерена идти на противоречащие интересам Британии уступки по Brexit

ЛОНДОН, 2 сен – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не пойдет на уступки ЕС по ранее озвученному британской стороной плану Brexit, которые будут противоречить национальными интересами Британии. Такое заявление премьер-министр сделала в воскресенье на страницах издания Sunday Telegraph.

"Меня не подтолкнут к тому, чтобы я пошла на компромиссы по предложениям Чекерса, которые не будут отвечать нашим национальным интересам", — говорится в заявлении.

Речь идет о предложениях Великобритании к ЕС, озвученных 6 июля в загородной резиденции британского премьера Чекерс в графстве Бакингемшир. Предложение содержит план по сохранению зоны свободной торговли после Brexit и о введении взаимовыгодной таможенной модели. Фактически это означает некоторое смягчение позиции правительства по условиям выхода из ЕС, что было негативно воспринято евроскептиками в консервативной партии и британском парламенте.

Обсуждение Brexit в британском парламенте продолжатся в будущий вторник, когда парламентарии вернутся с летних каникул.

Между тем британский министр по делам Brexit Доминик Рааб на прошлой неделе после очередных переговоров с ЕС заявил, что британские власти с оптимизмом смотрят на перспективы достижения чернового соглашения о выходе из Евросоюза к октябрьскому саммиту ЕС.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.