Вопрос миграции разделил Европу, заявил премьер Чехии

ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Европа в вопросе миграции разделена, а желание президента Франции Эмануэля Макрона организовать саммит ЕС по распределению нелегальных беженцев ненормально, заявил в воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш.
По словам премьера, невозможно далее терпеть такие ситуации, когда Мальта отказывается принять судно с мигрантами, а Испания его принимает. Это только играет на руку контрабандистам, с которыми необходимо жестоко бороться, считает Бабиш.
На минувшей неделе чешский премьер посетил для обсуждения проблемы нелегальных беженцев своих коллег в Италии, на Мальте и в Венгрии. В среду он проведет переговоры на ту же тему с канцлером Германии Ангелой Меркель. На этих встречах Бабиш, по его словам, отстаивает свою позицию, которая заключается в том, что помощь мигрантам надо оказывать не в Европе, а в их родных странах.
Комментируя субботнее заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что нельзя насильно заставлять отдельные страны ЕС принимать у себя беженцев, Бабиш сказал, что это признание является весьма позитивным и долгожданным.
"Это важный системный подход. И господин Маас не первым говорит об этом. Весьма радикальные воззрения на миграцию имеют премьер Баварии, канцлер Австрии, глава МВД Италии", — подчеркнул Бабиш.
По мнению чешского премьера, речь в данном случае идет не только о квотах по приему беженцев, но также о том, что в странах Европы обостряется в связи с мигрантами внутриполитическая ситуация.
"Я сказал итальянскому премьеру, что сейчас фактически развернулась борьба за сохранение нашей европейской цивилизации и культуры. Мы не хотим жить у себя как в Африке или на Ближнем Востоке, мы должны защищать наши ценности. Но для этого необходимо найти общеевропейское решение", — подчеркнул Бабиш.