Вопрос миграции разделил Европу, заявил премьер Чехии

ПРАГА, 2 сен – РИА Новости. Европа в вопросе миграции разделена, а желание президента Франции Эмануэля Макрона организовать саммит ЕС по распределению нелегальных беженцев ненормально, заявил в воскресенье чешский премьер Андрей Бабиш.

"Европа сейчас в вопросе миграции разделена, много различных мнений. А то, что президент Франции Эммануэль Макрон даже хочет организовать саммит ЕС о распределении нелегальных беженцев по европейским странам – это ненормально. Необходимо все сделать для того, чтобы полностью остановить миграцию на старый континент", — сказал Бабиш, выступая по TVPrima.

По словам премьера, невозможно далее терпеть такие ситуации, когда Мальта отказывается принять судно с мигрантами, а Испания его принимает. Это только играет на руку контрабандистам, с которыми необходимо жестоко бороться, считает Бабиш.

На минувшей неделе чешский премьер посетил для обсуждения проблемы нелегальных беженцев своих коллег в Италии, на Мальте и в Венгрии. В среду он проведет переговоры на ту же тему с канцлером Германии Ангелой Меркель. На этих встречах Бабиш, по его словам, отстаивает свою позицию, которая заключается в том, что помощь мигрантам надо оказывать не в Европе, а в их родных странах.

"Операции по прекращению перевозки беженцев в Европу могут стать эффективными только тогда, когда мы заключим соглашение с Ливией и с другими странами, откуда идут потоки мигрантов. Этим государствам Чехия с 2015 года выделила 2,1 миллиарда крон (около 84 миллионов евро), плюс еще вложим в соглашение ЕС с Турцией 551 миллион крон (около 22 миллионов евро)", — отметил премьер.

Комментируя субботнее заявление главы германского МИД Хайко Мааса о том, что нельзя насильно заставлять отдельные страны ЕС принимать у себя беженцев, Бабиш сказал, что это признание является весьма позитивным и долгожданным.

"Это важный системный подход. И господин Маас не первым говорит об этом. Весьма радикальные воззрения на миграцию имеют премьер Баварии, канцлер Австрии, глава МВД Италии", — подчеркнул Бабиш.

По мнению чешского премьера, речь в данном случае идет не только о квотах по приему беженцев, но также о том, что в странах Европы обостряется в связи с мигрантами внутриполитическая ситуация.

"Я сказал итальянскому премьеру, что сейчас фактически развернулась борьба за сохранение нашей европейской цивилизации и культуры. Мы не хотим жить у себя как в Африке или на Ближнем Востоке, мы должны защищать наши ценности. Но для этого необходимо найти общеевропейское решение", — подчеркнул Бабиш.