В Афганистане 12 человек погибли при крушении молдавского вертолета

КИШИНЕВ, 2 сен — РИА Новости. Вертолет молдавской компании разбился в Афганистане, при падении погибли два члена экипажа и десять пассажиров, выжили два человека, сообщает в воскресенье Орган гражданской авиации Молдовы.

"Орган гражданской авиации Молдовы сообщает, что 2 сентября в Афганистане вертолет вертолет MI-8 MTV с регистрационным номером ER-MHR авиакомпании Valan International Cargo Charter рухнул на землю через некоторое время после взлета с военной базы города Мазари-Шариф. На борту находились три члена экипажа, граждане Украины, и 11 пассажиров, граждане Афганистана… погибли два члена экипажа и десять пассажиров", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В Органе гражданской авиации отмечают, что начато расследование происшествия для сбора дополнительной информации и установления причин крушения.