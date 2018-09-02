В ДНР заявили, что вопрос о проведении выборов в республике пока не стоит

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Вопрос о проведении выборов на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики пока не стоит на повестке дня, сказал журналистам советник главы ДНР Александр Казаков.

Выборы главы и парламента ДНР запланированы на осень 2018 года. Общественное движение "Донецкая республика", которое обладает большинством в парламенте, в августе выступило с инициативой о продлении до пяти лет срока действия полномочий действующего главы и депутатов.

"На данный момент вопрос о проведении выборов в республике на повестке дня пока не стоит", — сказал он.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

© РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар" © РИА Новости Теракт в донецком ресторане "Сепар"

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.