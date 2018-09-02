США призвали стороны конфликта в Йемене избегать жертв среди населения

ВАШИНГТОН, 2 сен — РИА Новости. США призывают стороны конфликта в Йемене соблюдать закон о вооруженных конфликтах, говорится в заявлении официального представителя госдепа Хезер Науэрт.

Группа по оценке происшествий в составе арабской коалиции, воюющей в Йемене, пришла к выводу, что удар в августе по автобусу в йеменской провинции Саада был неоправдан, но заявила при этом, что в нем находились командиры повстанцев-хуситов, а не дети.

Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией 9 августа нанесла авиаудар по автобусу в районе Дахян в провинции Саада на севере Йемена. О десятках жертв среди мирного населения сообщили органы власти повстанцев-хуситов и Международный комитет Красного креста (МККК). По данным МККК, в результате удара погибли 50 человек, большинство из которых дети.

В заявлении госдепа отмечается, что США приняли во внимание выводы Группы, а также заявление коалиции во главе с Саудовской Аравией "о пересмотре правил вовлеченности (в конфликт в Йемене — ред.), привлечению тех, кто совершил ошибку к ответственности, и выделению компенсации жертвам" авиаудара.

"Мы по-прежнему призываем все стороны соблюдать Закон о вооруженных конфликтах, минимизировать ущерб для гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, а также тщательно расследовать и обеспечивать подотчетность любых нарушений. Крайне важно, чтобы все стороны работали над всеобъемлющим политическим решением, чтобы избежать нанесения дальнейшего ущерба для йеменского народа", — отметила Науэрт.

По ее словам, США "полностью поддерживают" усилия спецпосланника ООН по Йемену Мартина Гриффитса, который готовится к консультациям в Женеве по йеменскому урегулированию при участии противоборствующих сторон.

"Все стороны должны взаимодействовать конструктивно и добросовестно, чтобы работать над созданием безопасного, стабильного и мирного Йемена", — заявила Науэрт.

Война в Йемене между правительством и шиитским движением повстанцев-хуситов "Ансар Алла" продолжается с 2014 года, с марта 2015 года в ней на стороне властей участвует коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.