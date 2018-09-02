В Донецке завершилась церемония прощания с Александром Захарченко

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Церемония прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко в Донецке завершилась, он похоронен на кладбище "Южное", передает корреспондент РИА Новости.
Кроме того, на кладбище были несколько сотен человек, самостоятельно приехавших проститься с Захарченко.
Траурная церемония прощания с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко в Донецке прошла без происшествий, заявил журналистам представитель силовых структур самопровозглашенной ДНР.
Ранее сообщалось, что более 120 тысяч человек пришли почтить память и попрощаться с главой ДНР.
Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.
Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.