В Донецке завершилась церемония прощания с Александром Захарченко

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Церемония прощания с главой самопровозглашенной Донецкой народной республики Александром Захарченко в Донецке завершилась, он похоронен на кладбище "Южное", передает корреспондент РИА Новости.

После выноса тела Александра Захарченко из здания оперного театра под всеобщие аплодисменты и крики "Спасибо" кортеж направился на кладбище "Южное", где глава ДНР был похоронен. На кладбище присутствовали представители Российской Федерации, Южной Осетии, Абхазии, Республики Крым, исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников, спикер парламента республики Денис Пушилин, министр обороны ДНР Владимир Кононов. Также присутствовали главы министерств, ведомств и командный состав ополчения ДНР.

Кроме того, на кладбище были несколько сотен человек, самостоятельно приехавших проститься с Захарченко.

Траурная церемония прощания с главой Донецкой народной республики Александром Захарченко в Донецке прошла без происшествий, заявил журналистам представитель силовых структур самопровозглашенной ДНР.

"Церемония прощания прошла без происшествий, посты правоохранительных органов были усилены, на местах дежурили расчеты МЧС и бригады скорой помощи. Внештатных ситуаций в момент траурных мероприятий не зафиксировано", — сказал представитель силового ведомства.

Ранее сообщалось, что более 120 тысяч человек пришли почтить память и попрощаться с главой ДНР.

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Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. По данным МЧС, пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК РФ возбудил уголовное дело.

Подробнее о биографии Александра Захарченко читайте в справке РИА Новости >>