На юго-западе Китая пять человек погибли из-за наводнения

ПЕКИН, 2 сен – РИА Новости. Пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести в результате наводнения в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщают местные власти.

Причиной наводнения стали сильные дожди, которые обрушились в первые часы воскресенья на уезд Малипо. Стихия привела к перебоям с электроснабжением, связью и транспортным сообщением, а также разрушениям домов и проседанию дорог.

Сообщается, что, по состоянию на 17.00 (12.00 мск) по местному времени, пять человек погибли, пять пострадали, еще 16 числятся пропавшими без вести.

Местные власти привели в действие механизм экстренного реагирования, поисково-спасательные работы продолжаются.