Трамп может посетить Шотландию, чтобы сыграть в гольф, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может во второй раз за четыре месяца отправиться в Шотландию, чтобы поиграть в гольф в своем гольф-клубе, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.
По данным издания, сообщения о возможном приезде Трампа уже вызвали критику со стороны защитников окружающей среды, которые обвиняют Трампа в "частичном уничтожении" охраняемой территории при строительстве гольф-клуба. Компания Trump Organisation все обвинения отрицает.
Сообщается, что первый визит Дональда Трампа в июле также привел к ряду протестов среди жителей региона, которые выразили недовольство тем, что правительство Великобритании выделило полиции Шотландии 5 миллионов фунтов стерлингов на организацию приезда лидера США, и считают необходимым "выслать ему счет".
Trump Organization — компания семьи американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп был генеральным директором компании до 2017 года. В настоящий момент компанию возглавляют сыновья американского президента Эрик и Дональд Трамп-младший.