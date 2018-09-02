Трамп может посетить Шотландию, чтобы сыграть в гольф, сообщили СМИ

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может во второй раз за четыре месяца отправиться в Шотландию, чтобы поиграть в гольф в своем гольф-клубе, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве.

По данным источников, после запланированного визита в Ирландию в ноябре 2018 года, Трамп может снова отправиться в Шотландию в свой гольф-клуб Тернберри, а затем может провести время в другом своем комплексе для игры в гольф недалеко от шотландского города Абердин.

По данным издания, сообщения о возможном приезде Трампа уже вызвали критику со стороны защитников окружающей среды, которые обвиняют Трампа в "частичном уничтожении" охраняемой территории при строительстве гольф-клуба. Компания Trump Organisation все обвинения отрицает.

Сообщается, что первый визит Дональда Трампа в июле также привел к ряду протестов среди жителей региона, которые выразили недовольство тем, что правительство Великобритании выделило полиции Шотландии 5 миллионов фунтов стерлингов на организацию приезда лидера США, и считают необходимым "выслать ему счет".

Trump Organization — компания семьи американского президента Дональда Трампа. Сам Трамп был генеральным директором компании до 2017 года. В настоящий момент компанию возглавляют сыновья американского президента Эрик и Дональд Трамп-младший.