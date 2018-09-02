В ДНР сообщили о прибытии в Донбасс военных из США и Канады

ДОНЕЦК, 2 сен — РИА Новости. Руководитель пресс-службы оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов заявил журналистам, что на территорию Донбасса прибыло большое количество иностранных наемников, среди них, по его словам, есть высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.

"Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населенного пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих вооруженных сил США и Канады в штаб ОТГ "Восток". Мы не исключаем, что прибывшие военнослужащие иностранных вооруженных сил будут принимать непосредственное участие в планировании и проведении наступательной операции", — сказал он.

Безсонов отметил, что данная информация имеет отношение к подготовке украинских силовиков к эскалации конфликта на юге Донецкой области.