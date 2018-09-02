Полиция Хемница сообщила о 18 раненых после субботних уличных акций

БЕРЛИН, 2 сен — РИА Новости. В ходе демонстраций в саксонском городе Хемниц в субботу пострадали 18 человек, в том числе трое полицейских, сообщило в воскресенье агентство dpa со ссылкой на местных правоохранителей. Ранее таблоид BILD сообщал об 11 раненых.
По итогам уличных протестов возбуждено 37 уголовных дел, в том числе за нанесение телесных повреждений, нанесение ущерба имуществу и нарушение закона о собраниях.
В отдельное производство выделено дело о нападении на группу активистов из Социал-демократической партии Германии. Как сообщил ранее в соцсети Twitter вице-глава фракции СДПГ в бундестаге Сорен Бартол, группа, прибывшая из Марбурга, "подверглась нападению со стороны нацистов", были уничтожены флаги с символикой СДПГ, отдельные участники подверглись физическому насилию.
Вечером 26 августа на несогласованной демонстрации в центре Хемница собрались сотни людей, в связи с чем был досрочно прекращен городской праздник. В акции приняли участие, в том числе, правые радикалы, которые выкрикивали угрозы в адрес мигрантов. 27 августа в центре Хемница прошли еще две акции протеста — антифашистский митинг и демонстрация созданного по следам убийства Хиллига движения Pro Chemnitz, объединившего правых радикалов. Они требовали немедленной депортации всех нелегалов с территории ФРГ.